Nike United Mercurial Vapor 16 Elite
耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
45% 折让
疾速表现。 穿上 Nike United Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋，帮助发挥出色速度表现。 鞋款搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，结合鱼鳍状鞋钉，专为如劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛一般势破疾速的精英球员打造。
- 显示颜色： 砂岩灰粉/赛车蓝
- 款式： IB2473-600
设计揭秘：Nike United
Nike United 系列旨在致敬劳伦·詹姆斯和萨尔玛·帕拉略洛这类速度惊人的运动员。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。
迅疾表现，强劲抓地
鞋款搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，搭配 V 字形鞋钉和鱼鳍状鞋钉，在关键时刻铸就出色抓地表现。
舒适脚感
Nike Gripknit 材料打造出色触球感。 合成材质鞋面结合抓附纹理贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。 结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造利落的触球体验，有助减少磨合时间。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
