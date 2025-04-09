穿上 Nike United Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列男子多种场地足球鞋，耀动世界。 该鞋款专为如索菲亚·史密斯和德伊娜·卡斯特利亚诺斯一般势不可挡、脚法出众的球星打造，采用 NikeSkin 设计，塑就出色控球表现；Nike Cyclone 360 结合外底鞋钉排布，助力快速切入。

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