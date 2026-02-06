Nike United Tiempo Legend 10 Academy
耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋
43% 折让
售罄：
此配色当前无货
娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。 Nike United Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，塑就出众控球表现。 贴合足形，助你轻松驾驭球场。
- 显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
- 款式： IM7518-001
Nike United Tiempo Legend 10 Academy
43% 折让
娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。 Nike United Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，塑就出众控球表现。 贴合足形，助你轻松驾驭球场。
设计揭秘：Nike United
Nike United 系列旨在向娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员的出众控球能力致敬。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。
非凡触球感
看到鞋面上的纹理设计了吗？ 它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。 我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。
自然贴合
FlyTouch Lite 精良材料，柔软非凡， 令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。 鞋舌结构添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。 加垫鞋口，塑就出众脚感。
强劲抓地，驾驭球场
外底后跟处采用锋刃形鞋钉，随时为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
- 款式： IM7518-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。