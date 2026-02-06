 
Nike United Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋 - 苍野灰/赛车蓝

Nike United Tiempo Legend 10 Academy

耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋

娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。 Nike United Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，塑就出众控球表现。 贴合足形，助你轻松驾驭球场。


  显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
  款式： IM7518-001

Nike United Tiempo Legend 10 Academy

娜欧蜜·格玛或帕特莉夏·吉哈罗的一次触球，就能令对手无从招架。 Nike United Tiempo Legend 10 Academy 耐克传奇系列男/女 MG 多种场地低帮足球鞋采用 FlyTouch Lite 精良材料，塑就出众控球表现。 贴合足形，助你轻松驾驭球场。

设计揭秘：Nike United

Nike United 系列旨在向娜欧蜜·格玛和帕特莉夏·吉哈罗等运动员的出众控球能力致敬。 该系列运用色彩点缀的设计语言，诠释她们如何将雄心转化为非凡锋芒。

非凡触球感

看到鞋面上的纹理设计了吗？ 它们有助于增加触球区域，为射门、带球和传球带来出色表现。 我们精简了泡绵垫，让足部进一步贴近足球，助力稳稳控球。

自然贴合

FlyTouch Lite 精良材料，柔软非凡， 令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感。 鞋舌结构添加额外衬垫，在关键触球区域营造稳固舒适感受。 加垫鞋口，塑就出众脚感。

强劲抓地，驾驭球场

外底后跟处采用锋刃形鞋钉，随时为急停和变向提供出色抓地力和稳定性。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫
  显示颜色： 苍野灰/赛车蓝
  款式： IM7518-001

