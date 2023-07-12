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      Nike Universa 启程系列

      女子中强度包覆速干高腰口袋紧身裤

      ¥799

      黑/黑
      土褐/黑
      灰石板蓝/黑

      Nike Universa 启程系列女子中强度包覆速干高腰口袋紧身裤可随你的动作灵活伸展，塑就流畅曲线和挺拔身姿。 InfinaSmooth 面料清爽利落，即使大幅度深蹲也不怕，让你尽享非凡舒适体验，随时随地畅快开练。 此外，这款紧身裤经久耐穿，安心久穿。 无论是每天跑步、训练，还是日常穿着，这款紧身裤皆是你的理想之选。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DQ5997-010

      尺寸与尺码

      • 紧身版型，出众贴身
      • 中强度支撑：舒适包覆，稳固身形

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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