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      Nike Universa

      女子中强度包覆透气速干高腰口袋骑行短裤

      ¥499

      黑/黑
      浅军械蓝/黑
      梨绿/黑
      拂晓深紫/黑
      大学蓝
      卡其绿/黑

      Nike Universa 女子中强度包覆速干高腰口袋骑行短裤可随你的动作灵活伸展，塑就流畅曲线和挺拔身姿。InfinaSmooth 面料清爽利落，即使大幅度深蹲也不怕，让你尽享非凡舒适体验，随时随地畅快开练。此外，这款骑行短裤经久耐穿，伴你尽兴运动。无论是每天跑步、训练，还是日常穿着，这款短裤皆是你的理想之选。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DQ5995-010

      尺寸与尺码

      紧身版型：舒适贴合

      高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

      中强度包覆：营造舒适包覆体验，贴合不移位

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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