Nike Universa

女子中强度包覆速干高腰口袋骑行短裤

¥499

无惧挥汗，自信热练。 Nike Universa 女子中强度包覆速干高腰口袋骑行短裤采用顺滑针织面料，富有弹性，可轻松驾驭深蹲动作，有助塑形提臀。 此外，革新腰部设计以免卷边，助你自信满满，全力以赴。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗烟灰
  • 款式： HQ6824-010

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