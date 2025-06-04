 

Nike Unlimited

Dri-FIT 男子速干二合一百搭短裤

¥369
售罄：此配色当前无货

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干二合一百搭短裤搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。外层梭织面料顺滑富有弹性，塑就自由无拘的运动体验，满足你的多种训练需求。内层紧身短裤设计，在日常训练中提供出众支撑力。后身配有隐藏式拉链口袋，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： DV9335-010

Nike Unlimited

¥369

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干二合一百搭短裤搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。外层梭织面料顺滑富有弹性，塑就自由无拘的运动体验，满足你的多种训练需求。内层紧身短裤设计，在日常训练中提供出众支撑力。后身配有隐藏式拉链口袋，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

舒适畅行

外层弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现。内层紧身短裤采用贴合设计，提供出众支撑；弹性腰部有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。

安全收纳

背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 结构：二合一设计
  • 面料：四向弹性梭织面料
  • 储物空间：外层：侧边插手口袋和后身隐藏式拉链口袋；内层：裤腿外侧口袋
  • 腰部：设有可调式双向抽绳

产品细节

  • 后腰内侧设有挂环
  • 假门襟
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。紧身裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
  • 款式： DV9335-010

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