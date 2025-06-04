Nike Unlimited
Dri-FIT 男子速干二合一百搭短裤
¥369
售罄：此配色当前无货
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干二合一百搭短裤搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。外层梭织面料顺滑富有弹性，塑就自由无拘的运动体验，满足你的多种训练需求。内层紧身短裤设计，在日常训练中提供出众支撑力。后身配有隐藏式拉链口袋，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： DV9335-010
Nike Unlimited
¥369
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干二合一百搭短裤搭载导湿速干技术，无论是跑步、训练还是瑜伽运动，皆可轻松驾驭。外层梭织面料顺滑富有弹性，塑就自由无拘的运动体验，满足你的多种训练需求。内层紧身短裤设计，在日常训练中提供出众支撑力。后身配有隐藏式拉链口袋，无论在健身房热练还是挥汗畅跑，皆可便捷存取手机。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适畅行
外层弹性梭织面料结合侧边裤脚开衩设计，助你在运动时发挥上佳表现。内层紧身短裤采用贴合设计，提供出众支撑；弹性腰部有助稳固裤身，而不会产生紧勒感。
安全收纳
背面拉链口袋提供充裕储物空间，可供存放大部分型号的手机。
其他细节
- 专为跑步、瑜伽和训练设计
- 结构：二合一设计
- 面料：四向弹性梭织面料
- 储物空间：外层：侧边插手口袋和后身隐藏式拉链口袋；内层：裤腿外侧口袋
- 腰部：设有可调式双向抽绳
产品细节
- 后腰内侧设有挂环
- 假门襟
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。紧身裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/黑
- 款式： DV9335-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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