 
Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤） - 浅军绿/浅骨色/浅军绿

Nike Unlimited

Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）

15% 折让

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，百搭实穿，满足你的训练需求。 该版本经革新升级，采用导湿速干的条纹梭织面料，助你心无旁骛，专注达成训练目标。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅骨色/浅军绿
  • 款式： HJ3161-320

Nike Unlimited

15% 折让

Nike Unlimited Dri-FIT 男子速干百搭短裤（无衬裤）专为跑步、训练和瑜伽设计，百搭实穿，满足你的训练需求。 该版本经革新升级，采用导湿速干的条纹梭织面料，助你心无旁骛，专注达成训练目标。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

安心收纳

侧边口袋，便于随手存取钥匙或卡片等物品。 背面拉链口袋，可收纳大部分型号的手机。

其他细节

  • 专为跑步、瑜伽和训练设计
  • 无衬里设计
  • 面料：轻盈梭织
  • 收纳：侧边口袋搭配后身隐藏式拉链口袋
  • 腰部：可调式双向抽绳

产品细节

  • 面料：94% 聚酯纤维/6% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军绿/浅骨色/浅军绿
  • 款式： HJ3161-320

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。