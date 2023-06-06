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      Nike UPF 40+ Futura

      幼童防晒渔夫运动帽

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      ¥169
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      白色/黑
      黑曜石色/多色

      Nike UPF 40+ Futura 幼童防晒渔夫运动帽采用 UPF 40+ 表面处理，帮助抵御紫外线，是防晒霜的日常良伴。内置汗带和环绕式帽檐设计，帮助孩子保持舒爽。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DX7423-100

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