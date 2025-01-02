生活不是一维的，包袋也应满足多维需求。 Nike Utility Power 双肩包主袋内设可调节隔挡，方便收纳鞋履；背面拉链隔层可收纳笔记本电脑，轻松区分工作和娱乐物品。 三个外部拉链口袋，便于有序收纳基本小物件。

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