Nike Utility Power 2.0
户外行李包
13% 折让
Nike Utility Power 2.0 行李包设有主袋和多个外部口袋，便于安全收纳鞋履和换洗衣物，营造井然有序的收纳体验。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN4206-010
Nike Utility Power 2.0
13% 折让
Nike Utility Power 2.0 行李包设有主袋和多个外部口袋，便于安全收纳鞋履和换洗衣物，营造井然有序的收纳体验。
其他细节
- 密实梭织织物，经久耐用
- 主袋内置网眼口袋，提供额外收纳空间
- 正面下方孔眼设计，为装备提供透气效果
产品细节
- 尺寸：48 x 22 x 24 厘米
- 容积：约 27 升
- 重量：约 710 克
- 可拆卸肩带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： FN4206-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。