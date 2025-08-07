 
Nike Utility Power 2.0 户外行李包 - 黑/黑/白色

Nike Utility Power 2.0

户外行李包

13% 折让

Nike Utility Power 2.0 行李包设有主袋和多个外部口袋，便于安全收纳鞋履和换洗衣物，营造井然有序的收纳体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FN4206-010

其他细节

  • 密实梭织织物，经久耐用
  • 主袋内置网眼口袋，提供额外收纳空间
  • 正面下方孔眼设计，为装备提供透气效果

产品细节

  • 尺寸：48 x 22 x 24 厘米
  • 容积：约 27 升
  • 重量：约 710 克
  • 可拆卸肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
