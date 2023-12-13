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      Nike Utility Speed

      斜挎包

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      Nike Utility Speed 斜挎包造型精巧且功能强大，是日常出行时的理想之选。主袋内置口袋，便于存放较大件物品；正面拉链口袋可收纳基本物品，便于快速存取。还有贴心设计让你尽享出众体验：下方可拆卸插扣固定带，便于收纳夹克，两侧提环方便随手抓取，轻松畅行。

      • 显示颜色： 黑/黑/铁灰
      • 款式： DR6127-010

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