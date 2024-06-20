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      Nike V2K Run

      复古运动鞋

      ¥799

      浅骨色/浅铁矿石灰/烟灰/金属银灰
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      先锋设计， 重绎经典。 Nike V2K Run 复古运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。 将 Vomero 多种人气元素焕新融入昔日跑步鞋款的经典外观， 混搭冰川蓝色、半透明塑料细节以及洋溢复古美感的柔软中底，营造丰富层次感。 厚实后跟设计，令你畅享舒适感受。

      • 显示颜色： 浅骨色/浅铁矿石灰/烟灰/金属银灰
      • 款式： FZ3596-072

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