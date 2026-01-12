 
Nike V2K Run 女子复古跑鞋风运动鞋 - 黑/煤黑/山峰白

Nike V2K Run

女子复古跑鞋风运动鞋

10% 折让
Nike V2K Run 女子复古跑鞋风运动鞋 - 黑/煤黑/山峰白
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike V2K Run 女子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。厚实中底搭配分层设计，彰显复古风范。厚实后跟造就回弹脚感，复古又舒适。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HQ1582-001

Nike V2K Run

10% 折让

Nike V2K Run 女子运动鞋匠心沿袭 21 世纪初跑步鞋款的经典外观。厚实中底搭配分层设计，彰显复古风范。厚实后跟造就回弹脚感，复古又舒适。

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，轻盈透气
  • 双密度泡绵中底，塑就舒适迈步体验
  • 半透明塑料装饰，借鉴自经典 Nike Vomero 5
  • 外底橡胶贴片，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
  • 款式： HQ1582-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。