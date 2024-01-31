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      Nike V2K Run

      女子复古运动鞋

      ¥799

      白色/光子灰/冷杉绿/浅银灰
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      先锋设计，重绎经典。Nike V2K Run 女子运动鞋匠心融蕴复古格调与前卫风范。将 Vomero 人气元素焕新融入经典外观，混搭富有光泽感的匠心元素、别致塑料细节以及洋溢复古美感的中底，营造丰富层次感；厚实后跟设计令你畅享舒适感受，为整体造型加分。

      • 显示颜色： 白色/光子灰/冷杉绿/浅银灰
      • 款式： FD0736-101

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