Nike V2K Run GORE-TEX

女子复古跑鞋风防水运动鞋

¥999

Nike V2K Run GORE-TEX 女子防水运动鞋采用 GORE-TEX 鞋面，焕新演绎 21 世纪早期跑步鞋，专为冬季打造。厚实后跟设计提供充沛缓震性能，同时营造轻盈脚感，彰显千禧年风范。

  • 显示颜色： 黑/铁灰/中灰/黑
  • 款式： FZ2622-001

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