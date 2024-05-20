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      Nike Vandal SP

      男子运动鞋

      ¥899

      Nike x Stüssy 联乘鞋款强势登场，看 1984 年经典设计碰撞巧思新意，带你重温 Nike 的黄金年代。Nike Vandal SP 男子运动鞋采用休闲麻布设计搭配刺绣耐克勾勾，彰显 Stüssy 注重细节的匠心精神。鞋款饰以 Stüssy 广为人知的标志和 8 号球图案，塑就经典格调，为整体造型加分。

      • 显示颜色： 深宝蓝/白色/黑
      • 款式： DX5425-400

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