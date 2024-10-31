Nike Vapor

男子训练手套（1 副）

¥249

戴上 Nike Vapor 男子训练手套（1 副），保护好双手，全力开练。该手套手掌融入低密度泡绵设计，在举重时为特定部位提供舒适加垫感受。手背处采用透气网眼布提升透气性，令双手保持干爽并减少打滑，助你畅快开练。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HM6842-091

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