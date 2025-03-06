Nike Vapor 12 Hypersmash 男子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力击球。该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。该特别版设计借鉴自 Hyperdunk 2008 年款经典配色，匠心融合 Vapor 12 技术，旨在致敬篮球运动员与网球运动员之间互相尊重的积极状态。

显示颜色： 白色/运动红/白金色/黑曜石色

款式： HJ0549-100