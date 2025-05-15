Nike Vapor 12 Premium

¥1,249

Nike Vapor 12 Premium 男子硬地球场网球鞋助你引爆疾速，奋力击球。 该鞋款采用耐穿鞋面和抓地底纹设计，塑就出色轻盈度和回弹性能。 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你强势发起进攻。

迎接澳洲赛事

此鞋款设计旨在与你一起见证精英球员在休赛期精进球技后呈现的精彩赛事。 耐穿外底显现不同的色调。

缓震回弹，出众脚感

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛场上畅享出众支撑和回弹体验。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，融入人字形抓地底纹，轻盈出众。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，助你如行云流水般自如攻防。

轻装上阵

该鞋款外侧融入坚固覆面，可在侧向切入时提供出众稳定性和过渡体验。 精简橡胶设计，有助减轻鞋款整体重量，同时兼顾非凡支撑性。

稳定出众

结实鞋框设计结合回弹力出众的缓震配置，缔造从鞋头到后跟的稳固脚感。 可在滑步、切入和转向时保持稳定，轻松切换动作，助力强势进攻。

轻盈鞋面

采用网眼设计，有助减轻鞋身重量，同时带来鞋头高磨损区域的耐穿性。