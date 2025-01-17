Nike Vapor 16 Academy Mercurial Dream Speed

耐克C罗系列男子人造草地足球鞋

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想让疾速表现跃升新层次？ Nike Vapor 16 Academy Mercurial Dream Speed 耐克C罗系列男子人造草地足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控配速和节奏。 该鞋款鼓励你以乐观态度全力以赴，主宰自己的命运。

  • 显示颜色： 微绿/脉冲深红/金属金币色
  • 款式： FZ1389-300

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