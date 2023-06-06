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      Nike Vapor Lite 2 HC

      女子硬地球场网球鞋

      ¥399
      ¥549
      27% 折让

      帆白/沙漠黄褐
      白色/白金色/金属银

      该款网球鞋采用简约利落设计，兼具实穿性、疾速性能和强劲支撑力，低调不凡。Nike Vapor Lite 2 HC 女子硬地球场网球鞋专为全能型球员打造，具备非凡舒适感，令你蓄势待发，从容上场。足底带来你熟悉的非凡舒适感受，助你强势上网截击；强劲抓地力则可让你在多拍回合畅动自如。无论球场内外，令你畅享舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 帆白/沙漠黄褐
      • 款式： DV2019-102

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