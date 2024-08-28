Nike Vapor Lite 2 HC 男子硬地球场网球鞋采用简约利落设计，兼具实穿性、疾速性能和强劲支撑力，低调不凡。该鞋款专为全能型球员打造，上脚即具备非凡舒适感，令你蓄势待发，从容上场。足底带来你熟悉的非凡舒适感受，助你强势上网截击；强劲抓地力则可让你在多拍回合畅动自如。无论球场内外，皆能令你畅享舒适穿着体验。

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