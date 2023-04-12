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      Nike Vapor Lite HC

      男子硬地球场网球鞋

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      浅骨色/暗烟灰/白色/奶油桃红

      如同赛车的特色大多隐藏于引擎盖下一样，Nike Vapor Lite HC 男子硬地球场网球鞋也是如此。独特的缓震系统设计，助你迅速触球。革新四点式固定带设计，灵感源于赛车安全带，有助在激烈的比赛中稳固锁定双足。采用轻盈透气设计，舒适非凡。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： DC3432-125

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