Nike Vapor Pro 3

女子硬地球场网球鞋

¥809
¥899
10% 折让

山峰白/浅骨色/幻影灰白/二元蓝
冰川蓝/张扬蓝/白色/星星蓝

Nike Vapor Pro 3 女子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。 该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。

  • 显示颜色： 山峰白/浅骨色/幻影灰白/二元蓝
  • 款式： FZ2158-100

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