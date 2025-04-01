Nike Vapor Pro 3 男子红土球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和 Nike Claybreaker 技术，助你在红土球场上发挥出色表现，引爆赛点。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。