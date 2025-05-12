Nike Vapor Pro 3 Premium

¥729 ¥899 18% 折让

Nike Vapor Pro 3 Premium 女子硬地球场网球鞋提供充沛弹力，无论是侧向运动还是随球上网，皆可助你爆发迅疾表现，专注赢球。该鞋款采用出众回弹的 Air Zoom 缓震配置和耐穿橡胶材料，助你发挥出色表现，引爆赛点。

迎接澳洲赛事

此鞋款设计旨在与你一起见证精英球员在休赛期精进球技后呈现的精彩赛事。外底柔韧耐穿。

前足灵活性

前足 Air Zoom 缓震配置，塑就出众柔韧灵活性。

稳稳抓地，快速切入

外底采用耐穿橡胶材料，轻盈非凡。匠心设计助力轻松减速、急停和回防，令你如行云流水般自如攻防。

脚感出众

沿袭 Vapor 2 备受青睐的中底泡绵和外底底纹，匠心中足和后跟，缔造稳固贴合感受，助你发挥出色削球表现。

凹槽设计

外底底纹搭配弯曲凹槽，带来出众柔韧灵活性。

出众贴合

中足贴合弹力带，有助收紧鞋款，带来出众贴合感，助力快速切入。