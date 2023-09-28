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      女子全掌碳板竞速跑步鞋

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      穿上 Nike Vaporfly 2 女子全掌碳板竞速跑步鞋，提升疾速表现，追逐新目标，创造新纪录。 鞋面具有出色舒适度与透气性。该鞋款沿袭先前版本的出众回弹缓震性能和稳固支撑感，无论是 10 公里跑还是马拉松赛，皆可助你成就个人佳绩。

      • 显示颜色： 超级紫罗兰色/闪电深红/足球灰/黑
      • 款式： CU4123-501

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