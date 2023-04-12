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      Nike Vaporfly 2

      男子公路竞速跑步鞋

      ¥1,599

      穿上 Nike Vaporfly 2 男子公路竞速跑步鞋，提升疾速表现，追逐新目标，创造新纪录。 该鞋款以全球跑者挚爱设计为蓝本匠心打造，采用革新鞋面，提供出色舒适度和透气性。 该版本沿袭元年款出众的回弹缓震性能和稳固支撑感，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。

      • 显示颜色： 呼啸绿/亮深红/蜜瓜绿/黑
      • 款式： DZ4779-304

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