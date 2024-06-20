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      Nike Vaporfly 3

      男子公路竞速跑步鞋

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      疾驰追逐，势不可挡。Nike Vaporfly 3 男子公路竞速跑步鞋专为追逐者、竞速者和进阶跑者而打造，助其火力全开，纵享速度与激情。我们对这款跑步鞋界的疾速担当进行重塑，微调鞋底“引擎”，为希望通过提速增加里程数、刷新目标的跑者提供助力。从 10 公里跑到马拉松，这款公路跑步鞋可帮助运动员跑出个人佳绩。该款传奇跑步鞋采用鲜亮配色，彰显迅疾外观，缔造疾速体验。

      • 显示颜色： 明亮绿/浅深红/荧光黄/黑
      • 款式： FQ8109-331

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