Nike Vaporfly 3 Electric 「电掣」 配色

女子公路竞速跑步鞋

¥1,439
¥1,799
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疾驰追逐，势不可挡。Nike Vaporfly 3 Electric 「电掣」 配色女子公路竞速跑步鞋为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。无论是新手小白还是跑步达人，这款公路竞速跑步鞋皆可助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： FN7674-900

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