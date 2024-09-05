疾驰追逐，势不可挡。 Nike Vaporfly 3 Electric 「电掣」 配色男子公路竞速跑步鞋专为跑步爱好者、竞速跑者和进阶跑者打造，为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克目标征程，纵享速度与激情。 匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。 无论是新手小白还是跑步达人，这款公路竞速跑步鞋皆可助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

显示颜色： 多色/多色

款式： FV2305-900