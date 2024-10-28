Nike Vaporfly 3 Premium

男子公路竞速跑步鞋

¥1,169
¥1,699
31% 折让

Nike Vaporfly 3 Premium 男子公路竞速跑步鞋融蕴复古格纹印花和温馨图案，洋溢活力姿彩，致敬 Nike 的起点。Nike 创始人菲尔·奈特 (Phil Knight) 曾开着一辆蓝白相间的破旧货车售卖运动鞋，当时的他心中只有一个梦想。优质鞋带和复古图案源自经典鞋款，彰显 Nike 复古设计。匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。

  • 显示颜色： 帆白/安全橙/日出火红/皇家蓝
  • 款式： FQ7676-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。