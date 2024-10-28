Nike Vaporfly 3 Premium 男子公路竞速跑步鞋融蕴复古格纹印花和温馨图案，洋溢活力姿彩，致敬 Nike 的起点。Nike 创始人菲尔·奈特 (Phil Knight) 曾开着一辆蓝白相间的破旧货车售卖运动鞋，当时的他心中只有一个梦想。优质鞋带和复古图案源自经典鞋款，彰显 Nike 复古设计。匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。