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      Nike Vaporfly 3

      男子 ZoomX 碳板公路竞速跑步鞋

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      疾驰追逐，势不可挡。Nike Vaporfly 3 男子公路竞速跑步鞋专为跑步爱好者、竞速跑者和进阶跑者打造，为你带来如比赛日般的迅疾速度表现，助你全力攻克征程，纵享速度与激情。匠心鞋底设计，无论是 10 公里跑还是马拉松，皆可助你成就个人佳绩。无论是新手小白还是跑步达人，这款公路竞速跑步鞋皆可助跑者畅快攻克看似遥不可及的目标。

      • 显示颜色： 黑/黑/燕麦色/金属黄谷
      • 款式： DV4129-001

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