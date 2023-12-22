跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Varsity (GS)

      大童公路跑步童鞋

      ¥429

      白色/白色/白色
      黑/黑/黑

      穿上 Nike Varsity (GS) 大童公路跑步童鞋，一起加入摘星小队。出众耐穿性，适合休闲、运动以及其他场合穿着。柔软缓震配置和含有星星元素的鞋底巧妙融合，助力孩子们攻克征程，发挥无限潜能。

      • 显示颜色： 白色/白色/白色
      • 款式： CN9146-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。