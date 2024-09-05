Victor Wembanyama 法国队客场特别版

Jordan 男子速干篮球球衣

¥499
¥699
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穿上 Victor Wembanyama 法国队客场特别版 Jordan 男子速干篮球球衣，彰显挚爱球员风采。该球衣采用轻盈透气的网眼布面料，巧搭精致镶边细节，呈现法国队在客场征战时所穿队服的同款外观。

  • 显示颜色： 皇家蓝/白色
  • 款式： HF7308-405

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