Nike Victori One

女子拖鞋

¥149
¥199
25% 折让

黑/黑/白色
白色/白色/白色

完成训练后，在出门放松前还有一件事要做，那就是淋个浴。换上 Nike Victori One 女子拖鞋，畅享淋浴时光。一体式泡绵，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CZ7836-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。