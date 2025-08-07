你尽情比赛。你挥汗如雨。你全力以赴。现在只剩下一件事，那就是去洗澡。别担心，你有 Nike Victori One 男子拖鞋。一体式泡绵设计，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。穿上这款拖鞋，从容参加派对。

显示颜色： 黑/黑/白色

款式： CZ5478-001