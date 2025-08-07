Nike Victori One
男子拖鞋
20% 折让
你尽情比赛。你挥汗如雨。你全力以赴。现在只剩下一件事，那就是去洗澡。别担心，你有 Nike Victori One 男子拖鞋。一体式泡绵设计，柔软舒适；鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面。穿上这款拖鞋，从容参加派对。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CZ5478-001
Nike Victori One
20% 折让
轻松穿脱，舒适非凡
其他细节
- 一体式设计，柔软舒适，易于清洁
- 鞋底融入抓地底纹，可驾驭潮湿地面
- 打孔设计，提供出众透气性
产品细节
- 固定带饰有 Swoosh 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
