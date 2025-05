Nike Victory 2

¥1,119 ¥1,299 13% 折让

Nike Victory 2 男子田径钉鞋搭载碳纤维 Flyplate、Air Zoom 缓震配置和轻盈回弹的 ZoomX 泡绵等出众设计,助你轻松超越自我。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心,这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。

设计揭秘

鞋面配色从 The Armory 原始椭圆形跑道表面颜色中汲取灵感。绿色装饰灵感源自 The Armory 原田径场内场。蓝色点缀的设计灵感来源于运动员热身区域。鞋垫和外底融入红色,借鉴自 The Armory 的标志。中足交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

引爆疾速

全掌型碳纤维 Flyplate 经精心调整,与支撑系统的基底相契合。碳纤维 Flyplate 外形流畅,硬度适中,为你带来出色推进感,助你享有出色迈步体验。外底材料轻盈,回弹出众,为抓地外底带来非凡耐穿性。

出色设计

前足 Air Zoom 缓震配置采用双气室设计,铸就出众稳定性,助你加足马力畅跑。

匠心鞋面,轻盈非凡

AtomKnit 是 Flyknit 飞织鞋面的革新版本,采用轻盈的流线贴合设计,缔造出众透气性。针织结构结合中足绳线细节,打造轻盈鞋面。

直道飞奔,稳定可靠

该鞋款的鞋底富有支撑力,助力双足保持稳定。采用四颗鞋钉的设计。匠心鞋头内侧鞋底,这有助于跑者在直道和弯道飞奔时畅享稳固脚感。