Nike Victory 2 Proto

男子碳板 ZoomX 田径鞋

¥1,099
¥1,299
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Nike Victory 2 Proto 男子田径钉鞋为中距离跑匠心打造，助力跑出迅疾。从碳纤维 Flyplate 到 Air Zoom 缓震配置，再到轻盈回弹的 ZoomX 中底，鞋款集众多出众设计于一身，助你轻松超越自我。Atomknit 鞋面结合富有支撑力的鞋底，有助营造鞋款在转弯时的稳定性和掌控力。

  • 显示颜色： 白色/荷兰橙/黑
  • 款式： HF7642-100

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