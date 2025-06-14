 

Nike Victory

Dri-FIT 女子速干短袖高尔夫翻领T恤

¥239¥29920% 折让
黑/白色
白色/黑
石膏色/白色
冰艳紫丁香/白色

这款经典的 Nike Victory Dri-FIT 女子速干短袖高尔夫翻领T恤采用顺滑且富有弹性的面料，结合导湿速干技术，让你心无旁骛专注挥杆。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ1575-010

Nike Victory

¥239¥29920% 折让

这款经典的 Nike Victory Dri-FIT 女子速干短袖高尔夫翻领T恤采用顺滑且富有弹性的面料，结合导湿速干技术，让你心无旁骛专注挥杆。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 下摆两侧罗纹镶嵌富有弹性，塑就自如无拘的运动体验

产品细节

  • 面料：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。 罗纹拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 四扣式前襟
  • 袖口和下摆两侧融入罗纹细节
  • 左袖口饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FQ1575-010

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