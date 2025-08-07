Nike Victory+
Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤
10% 折让
Nike Victory+ Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤专为高尔夫运动打造，助你专注提升比赛表现。轻盈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就干爽舒适的穿着体验。翻折衣领结合双扣式前襟，打造经典球场造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ7449-010
Nike Victory+
10% 折让
Nike Victory+ Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤专为高尔夫运动打造，助你专注提升比赛表现。轻盈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就干爽舒适的穿着体验。翻折衣领结合双扣式前襟，打造经典球场造型。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软网眼针织面料，轻盈透气
产品细节
- 胸前饰有耐克勾刺绣标志
- 罗纹衣领
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ7449-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。