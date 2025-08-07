 
Nike Victory+

10% 折让

Nike Victory+ Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤专为高尔夫运动打造，助你专注提升比赛表现。轻盈面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就干爽舒适的穿着体验。翻折衣领结合双扣式前襟，打造经典球场造型。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 柔软网眼针织面料，轻盈透气

产品细节

  • 胸前饰有耐克勾刺绣标志
  • 罗纹衣领
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ7449-010

