Nike Victory Tour 3

男/女高尔夫球鞋（宽版）

¥959
¥1,199
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这款特别版 Nike Victory Tour 3 男/女高尔夫球鞋（宽版），旨在致敬对出众表现的不懈追求。该鞋款采用织物和皮革组合鞋面，塑就精致外观。鞋钉设计，铸就非凡抓地力，助你从发球台到果岭全程发挥出色表现。

  • 显示颜色： 卡其绿/黑/潘趣红/浅英国褐
  • 款式： FQ8307-300

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