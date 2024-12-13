Nike Victory Tour 3 x Eastside Golf 男/女高尔夫球鞋由 Nike 与 Eastside Golf 联袂打造，配有 3 对可拆卸耐克勾勾和 3 副不同的鞋带供你选择，助你彰显个性风采。此外，该鞋款沿袭匠心设计：出色能量回馈和专为年满 18 岁的高尔夫球手所准备的鞋钉。

显示颜色： 白色/淡灰/浅骨色/金属金

款式： FJ2241-101