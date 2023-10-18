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      Nike Vista Sandal

      女子凉鞋

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      Nike Vista Sandal 女子凉鞋采用匠心设计，可满足日常户外活动的多种需求。该鞋款轻盈透气，搭配坚韧耐穿底纹和出众回弹的缓震配置。个性化固定带系统，有助稳固双足。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色
      • 款式： DJ6607-001

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