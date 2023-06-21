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      Nike Vomero 16

      女子公路跑步鞋

      ¥949
      ¥1,099
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      白色/珊瑚红/典雅托帕石色/氧气紫
      黑/煤黑/白色

      Nike Vomero 16 女子公路跑步鞋搭载回弹出众的 Nike ZoomX 缓震泡绵，塑就活力十足的迈步体验，缔造跑步的理想之选。鞋面轻盈非凡，略带弹性，透气出众。想要获得恰到好处的支撑感受？设有中足板带和后跟夹，带来出色支撑效果。

      • 显示颜色： 白色/珊瑚红/典雅托帕石色/氧气紫
      • 款式： DA7698-105

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