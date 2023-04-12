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      Nike Vomero 16

      男子跑步鞋 ZoomX 缓震抓地

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      Nike Vomero 16 男子跑步鞋搭载回弹出众的 ZoomX 缓震泡绵，塑就活力十足的迈步体验，缔造跑步的理想之选。 鞋面轻盈非凡，富有弹性，透气出众。 想要获得恰到好处的支撑感受？ 设有中足板带和后跟夹，带来出色支撑效果。

      • 显示颜色： 黑/灰石板蓝/白色/足球灰
      • 款式： DA7245-010

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