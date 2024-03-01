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      Nike Vomero 17

      男子公路跑步鞋

      ¥899
      ¥1,099
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      白色/浅银灰/赛车蓝/闪电蓝
      黑/琥珀棕/古铜色

      Nike Vomero 17 男子公路跑步鞋质感柔软，弹力充沛，助力一路畅跑，乐享不停。厚实泡绵缔造舒适的回弹效果，铸就出色跑步表现。该鞋款轻盈透气，带你步入舒适新境界；疾速刺激感和非凡舒适脚感交织，定能让跑者在迈步间找到渴望已久的跑步乐趣，自如掌控跑步节奏、配速和里程。

      • 显示颜色： 白色/浅银灰/赛车蓝/闪电蓝
      • 款式： FB1309-100

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