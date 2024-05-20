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      Nike Vomero 17 Premium

      男子公路跑步鞋

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      Nike Vomero 17 Premium 男子公路跑步鞋质感柔软，弹力充沛，助力一路畅跑。厚实泡绵缔造出众回弹效果，在跑步挑战升级之时，为你提供出众性能。该鞋款轻盈透气，带你步入舒适新境界；疾速刺激感和非凡舒适脚感交织，定能让跑者在迈步间找到渴望已久的跑步乐趣，自如掌控跑步节奏、配速和里程。该特别版致敬人群里默默无闻而又引人注目的助跑者，他们是生命救助站，在路途中为我们提供救援，宣扬和平。

      • 显示颜色： 星云青/激光橙/土褐/白色
      • 款式： FN4268-300

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