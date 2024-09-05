Nike Vomero 17

男子 ZoomX 公路跑步鞋

¥849
¥1,099
22% 折让

Nike Vomero 17 男子公路跑步鞋缓震性能出色，缔造舒适迈步体验，助力日常畅跑。此鞋款足底搭载 ZoomX 缓震配置，塑就出众舒适脚感。鞋面融入工程网眼，塑就出色透气性。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： FB1309-004

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